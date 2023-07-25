



كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التحرك بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة، ضد المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد أحداث مباراة الأمس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة نقلها موقع مصراوي: " يتم حاليا تجهيز شكوى رسمية ضد محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، بسبب الأفعال المشينة و تجاوزاته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي".

أضاف المصدر: " ستحتوي الشكوى، على فيديوهات، بوقائع سب محمد الشيمي لاعبي الأهلي، منهم حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، بألفاظ نابية".

وأتم المصدر: " سيتم تقديم فيديوهات تحمل الإشارات المشينة من الشييي، و إداري بيراميدز لجمهور الأهلي، خلال المباراة".

وكانت رابطة الأندية، قررت إيقاف حسين الشحات لاعب فريق الأهلي، مباراتين، على خلفية أحداث أمس والمشاجرة مع محمد الشيبي، حيث اعتربتها، سوء سلوك رياضي وفقا للائحة العقوبات.