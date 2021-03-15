شوبير يفجر مفاجأة: استبعاد مدرب الزمالك بعد إشادته بنجم الأهلي

الإثنين، 15-03-2021
12:19 م
محمد فضل
فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة بشأن استبعاد مسئولى نادى
الزمالك، من تولية وليد إبراهيم منصب مدرب
حراس المرمى بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس
كارتيرون
، بسبب إشادته بنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي
.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "مستعجب ومستغرب قرار
التراجع عن فكرة تولى وليد إبراهيم منصب مدرب
حراس المرمى بسبب تصريح له بأن محمد الشناوى
هو أفضل حارس مرمى فى مصر الآن " .
وأضاف : " هل أخطأ وليد إبراهيم بهذا التصريح وليه يتم
الإطاحة به وعدم توليه منصب مدرب
الحراس ، هل هو كفر أم قال حقيقة ؟! " .
وتابع : " لو سألتوا كارتيرون
نفسه مين أفضل حارس مرمى
فى مصر هيقولك محمد الشناوى ، لو سألتوا باتشيكو مدرب
الزمالك السابق هيقولك محمد الشناوى
أفضل حارس مرمى فى مصر " .
وكان مسئولو الزمالك قرروا رحيل باتشكيو عن تدريب الفريق
والتعاقد مع باتريس كارتيرون
لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة ، وشهدت الساعات الماضية
إبلاغ وليد إبراهيم بالتراجع عن فكرة تواجده ضمن جهاز كارتيرون
رغم إبلاغه من قبل والتحدث
مع ناديه.