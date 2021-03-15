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شوبير يفجر مفاجأة: استبعاد مدرب الزمالك بعد إشادته بنجم الأهلي

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شوبير
 
الإثنين، 15-03-2021 12:19 م محمد فضل

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة بشأن استبعاد مسئولى نادى الزمالك، من تولية وليد إبراهيم منصب مدرب حراس المرمى بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب إشادته بنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "مستعجب ومستغرب قرار التراجع عن فكرة تولى وليد إبراهيم منصب مدرب حراس المرمى بسبب تصريح له بأن محمد الشناوى هو أفضل حارس مرمى فى مصر الآن " .
وأضاف : " هل أخطأ وليد إبراهيم بهذا التصريح وليه يتم الإطاحة به وعدم توليه منصب مدرب الحراس ، هل هو كفر أم قال حقيقة ؟! " .
وتابع : " لو سألتوا كارتيرون نفسه مين أفضل حارس مرمى فى مصر هيقولك محمد الشناوى ، لو سألتوا باتشيكو مدرب الزمالك السابق هيقولك محمد الشناوى أفضل حارس مرمى فى مصر " .
وكان مسئولو الزمالك قرروا رحيل باتشكيو عن تدريب الفريق والتعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة ، وشهدت الساعات الماضية إبلاغ وليد إبراهيم بالتراجع عن فكرة تواجده ضمن جهاز كارتيرون رغم إبلاغه من قبل والتحدث مع ناديه.
 

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