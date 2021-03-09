الإطاحة بمدرب الزمالك ومفاجأة بشأن المدرب الجديد

الثلاثاء، 09-03-2021
02:23 م
محمد فضل
كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مفاجأة لجماهير القلعة
البيضاء، مؤكدًا على الإطاحة بمدرب
الفريق الحالي البرتغالي جيمي باتشيكو
، لكن
المفاجأة بالإعلان عن اسم المدرب
الجديد.
وقال "جبر"، إن الفرنسي باتريس كارتيرون
المدير الفني لفريق
التعاون السعودي، سيتولى مهمة تدريب نادي الزمالك
، في الفترة المقبلة خلفًا
للبرتغالي جيمي باتشيكو
.
ونشر كرم منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس
بوك" جاء فيه:"خبر سار لجمهور الزمالك
:كارتيرون
مديرا فنيا ويصل
القاهرة الخميس وتغيير شامل فى الجهازين الفنى والادارى .
وسبق لكارتيرون
تولي منصب المدير الفني للزمالك وحصد معه بطولتي السوبر
المصري والأفريقي العام الماضي، قبل الرحيل للتعاون السعودي في سبتمبر الماضي.