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الإطاحة بمدرب الزمالك ومفاجأة بشأن المدرب الجديد

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الإطاحة بمدرب الزمالك ومفاجأة بشأن المدرب الجديد

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باتشيكو
 
الثلاثاء، 09-03-2021 02:23 م محمد فضل

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا على الإطاحة بمدرب الفريق الحالي البرتغالي جيمي باتشيكو، لكن المفاجأة بالإعلان عن اسم المدرب الجديد.
وقال "جبر"، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، سيتولى مهمة تدريب نادي الزمالك، في الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي جيمي باتشيكو.
ونشر كرم منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" جاء فيه:"خبر سار لجمهور الزمالك :كارتيرون مديرا فنيا ويصل القاهرة الخميس وتغيير شامل فى الجهازين الفنى والادارى .

وسبق لكارتيرون تولي منصب المدير الفني للزمالك وحصد معه بطولتي السوبر المصري والأفريقي العام الماضي، قبل الرحيل للتعاون السعودي في سبتمبر الماضي.
 

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