رد ناري من شوبير بعد رسالة مرتضى منصور الساخرة من نجله

الثلاثاء، 22-09-2020
08:53 ص
أحمد الدسوقي
أطلق الإعلامي أحمد شوبير
تصريحات نارية عبر حسابه بتويتر وذلك بعد ساعات من تصريحات مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك بخصوص نجله.
وقال شوبير
في تغريدة: كنا زمان نقول للكبير حتعمل عقلك بعقل العيال دلوقتي بنقول للصغيرين معلش يابني متعملش عقلك بعقله.
يأتى ذلك بعد تعليق مرتضى منصور
رئيس
نادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها مصطفى شوبير
عقب تتويج الأهلي
بالدوري، قائلًا: "أنت لم تقم من على دكة البدلاء ولم تشارك في أي
مباراة.
وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة
قناة الزمالك:"حذاري أن تزج باسم الزمالك، فلا زلت طفلًا يجلس على
الدكة".
وأكمل رسائله لحارس الأهلي:"كيف تُوجت
بلقبين مع الأهلي وأنت تجلس على دكة بدلاء فريقك؟، ولكن إدارة ناديك
جاملتك بالتواجد مع الفريق الأول؛ لما يقدمه والدك من مساندة للنادي عبر
ظهوره الإعلامي".