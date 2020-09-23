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شوبير: للأسف فايلر قد يرحل عن الأهلي خلال شهر

شوبير
شوبير: للأسف فايلر قد يرحل عن الأهلي خلال شهر
الأربعاء، 23-09-2020 09:03 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج (ملعب أون تايم) - أن السويسري رينيه فايلر قد يرحل عن النادي الأهلي.

وقال "شوبير" : فايلر يعاني من مشكلات أسرية .. أسرته في سويسرا وهو مقيم هنا ولا يستطيع إحضار أسرته بسبب كورونا وما يترتب على ذلك من مشكلات .

وأضاف: النادي الأهلي أخبر فايلر أن يفكر جيدا ، وقال له (مش عايزين مفاجأة منك ولا مفاجأة مننا .. خد وقتك في التفكير كويس).

وتابع شوبير: المسائل الأسرية هي التي سوف تحسم موقف فايلر من البقاء .. ولديه شرط في عقده أنه يمكنه الرحيل نهاية أكتوبر.
 

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