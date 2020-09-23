شوبير: للأسف فايلر قد يرحل عن الأهلي خلال شهر

الأربعاء، 23-09-2020
09:03 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير
- مقدم برنامج (ملعب أون تايم) - أن السويسري رينيه فايلر
قد يرحل عن النادي الأهلي.
وقال "شوبير
" : فايلر
يعاني من مشكلات أسرية .. أسرته في سويسرا وهو مقيم هنا ولا يستطيع إحضار أسرته بسبب كورونا وما يترتب على ذلك من مشكلات .
وأضاف: النادي الأهلي أخبر فايلر
أن يفكر جيدا ، وقال له (مش عايزين مفاجأة منك ولا مفاجأة مننا .. خد وقتك في التفكير كويس).
وتابع شوبير
: المسائل الأسرية هي التي سوف تحسم موقف فايلر
من البقاء .. ولديه شرط في عقده أنه يمكنه الرحيل نهاية أكتوبر.