كشف المهندس محمد عادل المشرف على فريق المقاولون العرب، موقف ناديه من تولي عماد النحاس القيادة الفنية للأهلي، الفترة المقبلة، حال رحيل المدرب الحالي السويسري رينيه فايلر.

وقال "عادل" خلال تصريحات إذاعية: "لن نقف في طريق النحاس إذا كانت هذه رغبته، هو يستحق كل التقدير وفي النهاية سنكون بجانبه في أي قرار يتخذه، سواء البقاء معنا أو الرحيل للأهلي".

وأضاف:"الفترة الماضية تلقى النحاس عدة عروض، الوضع الآن مختلف، مقدرون ما قدمه معنا، ورأينا حسن شحاتة قاد من قبل المقاولون للقبي الكأس والسوبر المصري، ثم بعدها منتخب مصر والثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا".

وأتم تصريحاته قائلا:" العقود ليست لها قيمة، وإذا لا يريد البقاء معنا، صحيح سنتعرض لخسارة كبيرة لرحيله لكن سنقف بجانبه".