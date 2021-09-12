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شوبير يعلن عن أول أزمة تسبب فيها مدرب المنتخب الجديد

أحمد-شوبير
شوبير
Native
الأحد، 12-09-2021 12:48 م
أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الأول سيتسبب في تأجيل مباريات كأس مصر.
وأضاف في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام” أن كيروش يرغب في متابعة جميع المباريات خلال الفترة القادمة من أجل دراسة مستوى اللاعبين مشددا أن كيروش سيحضر جميع المباريات من الملعب.
وأضاف أن كيروش قرر حضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش ثم مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر، مشددًا أن مباراة سموحة وبيراميدز من الممكن أن يتم تأجيلها 24 ساعة.
وتابع أن مباراة أسوان والزمالك في كأس مصر سيتم تأجيلها أيضًا مشددًا أنه في تلك الحالة من المستحيل إقامة النهائي يوم 19 أكتوبر.
وأكمل أن كيروش سيحضر للقاهرة الثلاثاء المقبل وسيعقد جلسة مع معاونيه.
 

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