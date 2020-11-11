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«شوبير» يعلن الخبر السار رسميًا من النادي الأهلي

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شوبير
 
الأربعاء، 11-11-2020 09:31 م المصريون
أعلن الإعلامى أحمد شوبير، عن خبر سار لكل الأهلاوية، مؤكدًا على انضمام النجم المغربي بدر بانون إلى صفوف النادى الأهلى لمدة 4 سنوات وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وغرد شوبير قائلا: "‏عاجل ورسميًاً - الأهلي يعلن عن انضمام المغربي بدر بانون لمدة أربع سنوات ".
يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.


 

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