رسميا الأهلي يحسم صفقة بدر بانون

حسم مسئولي النادي الأهلي صفقة مدافع الرجاء المغربي بدر بانون بدءًا من الموسم المقبل.

اللاعب أكد خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم"، انضمامه للأهلي في الموسم المقبل، بإجابته على سؤال كونه سيلعب للفريق الأحمر الموسم القادم، ليرد بانون بـ"إن شاء الله".

فيما أكدت تقارير صحفية مغربية أن بدر بانون لاعب نادي الرجاء البيضاوي لن ينضم للمنتخب المغربي بسبب إجراءات انتقاله للأهلي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال موقع البطولة المغربي: "إن اللاعب تم استبعاده من قائمة المنتخب المغربي بسبب انشغاله في إنهاء إجراءات انتقاله للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة".