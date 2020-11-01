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شوبير لوزير الشباب والرياضة :"قولنا أيه اللى بيحصل فى الزمالك"

احمد-شوبير
شوبير
 
الأحد، 01-11-2020 11:43 ص محمد عبد الحارس

طالب الإعلامى أحمد شوبير، من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتوضيح حقيقة ما يحدث داخل نادي الزمالك، وهل هناك مخالفات تم ارتكابها، أم أن مجلس إدارة الأبيض لم يخالف القانون.
وأضاف "شوبير" مندهش خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي "أون سبورت إف إم"، وزير الرياضة قرر مد عمل لجنة التفتيش بنادى الزمالك على وجه التحديد.
وطلب "شوبير" إعلان وجود مخالفات حال حدوثها مع وجوب الكشف عنها، واتخاذ قرارات بشأنها فورا، مضيفا أنه لو حدث العكس ولا توجد أي مخالفات، فيجب إعلان الأمر أيضا لكي يواصل مجلس الزمالك عمله وممارسة مهامه الطبيعية.

 

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