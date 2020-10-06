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بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

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كارتيرون مع رئيس النادي
 
الثلاثاء، 06-10-2020 03:34 م محمد فضل - متابعات
أعلن محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي استقالةه من رئاسة النادي.
وكتب محمد القاسم عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي التعاون واليوم قدمت إستقالتي متمنيًا لنادينا التوفيق 
وأضاف:" أرفق هنا رسالتي لمحبي النادي و لكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم".
ولم يكشف محمد القاسم عن سبب استقالةه من رئاسة  نادي التعاون السعودي.
يذكر أن نادي التعاون تعاقد مؤخرا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لمدة موسمين.
وودع التعاون السعودي دوري أبطال آسيا مؤخرا من الدوري الـ 16، بعد الهزمية أمام فريق النصر بمسابقة دوري أبطال آسيا.
 

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