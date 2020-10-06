بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

الثلاثاء، 06-10-2020
03:34 م
محمد فضل - متابعات
أعلن محمد القاسم رئيس نادي التعاون
السعودي استقالة
ه من رئاسة النادي.
وكتب محمد القاسم عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": تشرفت خلال 8 سنوات برئاسة نادي التعاون
واليوم قدمت إستقالتي متمنيًا لنادينا التوفيق
وأضاف:" أرفق هنا رسالتي لمحبي النادي و لكل من عملت معهم ولمن شرفوني بالدعم".
ولم يكشف محمد القاسم عن سبب استقالة
ه من رئاسة نادي التعاون
السعودي.
يذكر أن نادي التعاون
تعاقد مؤخرا مع الفرنسي باتريس كارتيرون
المدير الفني السابق لنادي الزمالك
، لمدة موسمين.
وودع التعاون
السعودي دوري أبطال آسيا مؤخرا من الدوري الـ 16، بعد الهزمية أمام فريق النصر بمسابقة دوري أبطال آسيا.