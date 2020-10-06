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هكذا ساند لاعبو الزمالك مرتضى منصور

مرتضي منصور في المؤتمر
منصور
 
الثلاثاء، 06-10-2020 09:43 م أحمد سالم
حرص لاعبو نادي الزمالك على دعم رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور فى أزمته الحالية مع اللجنة الأولمبية، وذلك بنشر صور له عبر الحسابات الخاصة بهم عبر موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

كما جاء على رأس اللاعبين كل من محمود علاء وفرجانى ساسى وطارق حامد ويوسف أوباما وحازم إمام ومحمد أبو جبل وذلك دعمًا من نجوم الأبيض لرئيس قلعة ميت عقبة.

وقال قائد الزمالك حازم امام، فى رسالة إلى رئيس النادى: “هنفضل فى ضهرك ومحدش هيعرف يوقعنا”، بينما نشر نجوم الفريق الأبيض صورًا لهم مع منصور داعمين له بالعبارات والصور المختلفة.
 

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