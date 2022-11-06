شوبير: انضمام هذا اللاعب إلى المنتخب أمر غريب للغاية

الأحد، 06-11-2022
11:12 ص
قال الإعلامي أحمد شوبير
، إن تواجد عبد الله جمعة في قائمة
البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أمر غريب للغاية.
وقال شوبير
في تصريحات إذاعية " أتعجب من وجود عبد الله
جمعة بسبب عدم مشاركته مع نادي الزمالك".
وأضاف "كريم فؤاد هو أفضل لاعب في بطولة الدوري الممتاز،
والمدير الفني للمنتخب يثق بشدة في إمكانياته ولكن ينتظر منه المزيد في الفترة المقبلة".
وواصل "كريم فؤاد قرر التعاقد مع فريق تحليل خاص به،
وذلك من أجل تطوير حالته الفنية مع النادي الأهلي".
واختتم: "أطالب الجماهير المصرية بدعم المدير الفني
للمنتخب الوطني، وعدم توجيه الاتهامات والانتقادات له".