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شاهد.. جماهير السيتي تلقن حارس مرمى أستون فيلا علقة ساخنة داخل الملعب

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الإثنين، 23-05-2022 12:13 م

شهدت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، أمس الأحد في ختام منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، أحداثا مؤسفة بعدما اقتحمت جماهير "السيتي" أرضية الملعب واعتدت على حارس أستون فيلا.
وبمجرد إطلاق الحكم صفارته معلنا عن فوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، اجتاحت جماهيره أرضية الملعب، وقام بعض المشجعين بالاعتداء على حارس مرمى نادي أستون فيلا، الدنماركي روبن أولسن، عقابا له على محاولته تضييع الوقت حينما كان فريقه متقدما في النتيجة على "السيتي" بهدفين دون رد.
وظهر أحد المشجعين في مقطع فيديو وهو يوجه ضربة لأولسن على مستوى الرأس كما تجمع حوله مشجعون آخرون وحاولوا الاعتداء عليه، قبل أن يتدخل أمن الملعب ويرافق  الحارس الدنماركي إلى مستودع خلع الملابس.
وأصدر مانشستر سيتي في وقت لاحق، بيانا قدم فيه اعتذاره للحارس الدنماركي حيث قال: "يتقدم نادي مانشستر سيتي باعتذاراته الصادقة إلى حارس مرمى أستون فيلا روبن أولسن، إثر الاعتداء عليه بعد نهاية مباراة فريقنا ضد أستون فيلا، عندما اجتاح الأنصار أرضية الملعب".
وأضاف البيان: "فتح النادي مباشرة تحقيقا في القضية، وعندما يتعرف على هوية المعتدي سيتم منعه نهائيا من دخول الملعب".
شاهد الفيديو من هنا :
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