التفاصيل الكاملة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 3-1

مباراة ريال مدريد
ضد مانشستر سيتي
في دوري أبطال أوروبا تشغل بال العديد
من مشجعي الفريقين، حيث يحل فريق السيتي ضيفًا على نظيره الملكي بملعب «سانتياجو برنابيو»
اليوم الأربعاء في إياب نصف النهائي.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي
بأريعة أهداف مقابل
ثلاثة لريال مدريد
. الفريق المدريدي يريد الوصول للنهائي وتحقيق البطولة للمرة الرابعة
عشر في تاريخه أما مانشستر سيتي
فيبحث عن تحقيق البطولة للمرة الأولى فى تاريخه.
الفريق المتأهل من مباراة ريال مدريد
ومانشستر سيتي
اليوم، سيلاقي ليفربول
في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 28 مايو المقبل على ملعب «حديقة الأمراء»
في مدينة باريس الفرنسية.
وكان ليفربول حجز مقعده في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مساء
أمس الثلاثاء بعدما كرر فوزه على فياريال بنتيجة 3-2 في إياب الدور نصف النهائي، بعد
أن كان هزم الفريق الإسباني بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.
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مباراة ريال مدريد
ومانشستر سيتي
أولا بأول عبر السطور التالية:
- كريم بنزيما بطل لافتات ريال مدريد
في مدرجات سانتياجو بيرنابيو.
- بداية المباراة.
- الدقيقة 3: بداية هجومية من جانب ريال مدريد
ومانشستر سيتي
.
- الدقيقة 4: فرصة أولى لريال مدريد
، دانيال كارفاخال يرسل كرة عرضية
من الجانب الأيمن، لكن كريم بنزيما يلعبها برأسه فوق العارضة.
- الدقيقة 6: برناردو سيلفا يتوغل داخل منطقة الجزاء، لكن ناتشو يبعد
الكرة من أمامه قبل الانفراد بمرمى تيبو كورتوا.
- الدقيقة 8: هجوم متواصل من جانب مانشستر سيتي
رغم الدعم الجماهيري الكبير
لريال مدريد
في مدرجات سانتياجو بيرنابيو.
- الدقيقة 9: مشادة بالأيدي بين مودريتش ولابورت على خلفية خطأ احتسبه
الحكم لصالح كيفين دي بروين ضد كاسيميرو. الحكم يشهر البطاقة الصفراء لكل من مودريتش
ولابورت.
- الدقيقة 12: فالفيردي يرسل كرة عرضية أرضية لكريم بنزيما، الذي سدد
ع الطاير لكن فوق العارضة، في ثاني ظهور للفريق الملكي أمام مرمى إيديرسون.
- الدقيقة 18: فينيسيوس جونيور يهدر فرصة الهدف الأول، حيث تابع كرة مرتدة
من دفاع مانشستر سيتي
داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد ع الطاير فوق العارضة.
- الدقيقة 20: مانشستر سيتي
يرد بفرصة جديدة، برناردو سيلفا يتسلم كرة
ويتوغل من الناحية اليمنى، ويسدد قوية لكن تيبو كورتوا يحولها إلى ركلة ركنية.
- الدقيقة 27: توني كروس يسدد كرة متقنة من ركلة حرة مباشرة على حدود
منطقة الجزاء، لكنها تصطدم بالحائط وتغير اتجهاها إلى ركلة ركنية.
- الدقيقة 36: هجوم ضاري من مانشستر سيتي
، ودفاع محكم من ريال مدريد
في
الدقائق الحالية.
- الدقيقة 43: كريم بنزيما يهدر انفراد تام بالمرمى، حيث سدد كرة بجوار
القائم، لكن الحكم يقول إن المهاجم الفرنسي كان في موقف تسلل.
- الدقيقة 45: دقيقتان وقت محتسب بدلا من الضائع عن الشوط الأول.
- نهاية الشوط الأول.
- بداية الشوط الثاني.
- الدقيقة 46: فينيسيوس جونيور يضيع أخطر فرص المباراة حتى الآن، في الثواني
الأولى من الشوط الثاني. بنزيما يرسل كرة عرضية أرضية أمام المرمى لكن المهاجم البرازيلي
الشاب يسددها بجوار القائم الأيسر على بُعد خطوات من الشباك.
- الدقيقة 50: بطاقة صفراء على برناردو سيلفا بعد إعاقة لوكا مودريتش.
- الدقيقة 52: فرصة خطيرة أخرى لريال مدريد
، فينيسيوس ينطلق ويتوغل داخل
منطقة الجزاء، ويحدث ربكة في دفاع مانشستر سيتي
، لكن دون أن تترجم الفرصة إلى هدف.
- الدقيقة 54: فينيسيوس جونيور يتسلم كرة بينية من مودريتش على حدود منطقة
الجزاء، لكنه يتعثر ويفقدها لصالح الدفاع.\
- الدقيقة 62: كايل ووكر يعاني من إصابة، لكنه يتحامل على نفسه لاستكمال
المباراة بعد تلقي العلاج.
- الدقيقة 65: دانيال كارفاخال يتلقى بطاقة صفراء بعد عرقلة كيفين دي
بروين.
- الدقيقة 68: رودريجو جويس يدخل في صفوف ريال مدريد
على حساب توني كروس،
في أول تغييرات كارلو أنشيلوتي.
- الدقيقة 72: زيتشينكو يدخل على حساب كايل ووكر المصاب، ليلعب في الجبهة
اليسرى، بينما يتولى جواو كانسيلو مهمة تأمين الجانب الأيمن، كما دخل إلكاي جوندوجان
بدلا من كيفين دي بروين في تغيير دفاعي من بيب جوارديولا.
- الدقيقة 73: جووووووووووووووووول.. رياض محرز يسجل الهدف الأول من تسديدة
قوية في الزاوية الضيقة، بعد تلقي كرة بينية رائعة من برناردو سيلفا.
- الدقيقة 75: تغييران جديدان في ريال مدريد
بحثًا عن قلب الطاولة، ماركو
أسينسيو وإدواردو كامافينجا يدخلان على حساب مودريتش وكاسيميرو.
- الدقيقة 82: كريم بنزيما يتلقى كرة بينية رائعة من كامافينجا، ويسدد
في جسد إيديرسون، والحكم يعلن عن تسلل.
- الدقيقة 86: جاك جريليش يهدر فرصتين متتاليتين لمانشستر سيتي
داخل منطقة
الجزاء.
- الدقيقة 89: جووووووووووووووووووووول.. البديل رودريجو جويس يسجل هدف
التعادل بعد تمريرة عرضية من كريم بنزيما.
- الدقيقة 90: 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني.
- الدقيقة 90+1: جووووووووووووووووووووووول.. رودريجو يسجل الهدف الثاني
القاتل بضربة رأس ويضع ريال مدريد
في المقدمة.
- نهاية المباراة.
- المباراة تتجه إلى أشواط إضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بتفوق ريال
مدريد بنتيجة 2-1، بذلك تصبح النتيجة الإجمالية حتى الآن التعادل 5-5.
- بداية الشوط الإضافي الأول.
- الدقيقة 94: جوووووووووووووووووووووووووووول.. كريم بنزيما يسجل الهدف
الثالث لريال مدريد
من ركلة جزاء حيث سددها بنجاح أرضية على يسار إيدرسون. ركلة الجزاء
جاءت بعد عرقلة بنزيما نفسه داخل منطقة الجزاء.
- الدقيقة 105+1: البديل فرناردينيو يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى، بعد
كرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى.
- نهاية الشوط الإضافي الأول.
- بداية الشوط الإضافي الثاني.
- الدقيقة 113: هجمات متتالية من مانشستر سيتي
لتسجيل الهدف الثاني والذهاب
بالمباراة إلى ركلات الترجيح، لكن الريال صامد حتى الآن.
الدقيقة 120: 3 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع عن الشوط الإضافي الثاني.
- نهاية المباراة. ريال مدريد
يتأهل بنتيجة إجمالية 6-5.
تشكيل ريال مدريد
ومانشستر سيتي
الرسمي لمباراتهما في دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: تيبو كوتورا.
خط الدفاع: دانيال كارفاخال – فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – ناتشو
فيرنانديز.
خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس – فيدي فالفيردي.
خط الهجوم: كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.
تشكيل مانشستر سيتي
حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.
خط الدفاع: جواو كانسيلو – إيمريك لابورت – روبن دياز – كايل ووكر.
خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري – كيفين دي بروين.
خط الهجوم: رياض محرز – جابرييل خيسوس – فيل فودين.
ماهو موعد مباراة ريال مدريد
ومانشستر سيتي
؟، وما هي القنوات الناقلة؟
موعد مباراة ريال مدريد
ضد مانشستر سيتي
الأربعاء 4 مايو 2022.
ماهو توقيت انطلاق لقاء ريال مدريد
والمان سيتي في دوري الأبطال؟
توقيت مباراة ريال مدريد
ومانشستر سيتي
: تبدأ المباراة الساعة التاسعة
مساءً بتوقيت مصر ، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.