قمة نارية.. موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

الأربعاء، 04-05-2022
02:13 م
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“
لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد
الإسباني وضيفه مانشستر سيتي
الإنجليزي
في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخرج لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب الاتحاد بفوز مانشستر
سيتي بنتيجة 4-3 على حساب ريال مدريد
.
وتأهل ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي إلى المباراة النهائية
بعد تخطيه عقبة فياريال الإسباني.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت
القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق
عصام الشوالي.
سيناريوهات التأهل
يحتاج ريال مدريد
للفوز بفارق هدفين للتأهل للمباراة النهائية
في ظل إلغاء قاعدة التسجيل خارج الأرض.
وفي حال فوز ريال مدريد
بفارق هدف، يمتد وقت المباراة إلى
شوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح حال استمرار النتيجة ذاتها.
ويحتاج مانشستر سيتي
للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى
المباراة النهائية.
ويتطلع ريال مدريد
لتكرار سيناريو نصف نهائي دوري الأبطال
نسخة 2016 حين تعادل مع السيتي ذهاباً بإنجلترا ثم فاز في لقاء الإياب بنتيجة 1-0 في
إسبانيا.
ويأمل السيتي تكرار ما فعله في مباراة ثمن نهائي نسخة
2020 بالفوز بنتيجة 2-1 ذهاباً وإياباً.