تصريحات غريبة من رئيس لجنة التخطيط في الأهلي عن موسيماني

الإثنين، 31-05-2021
07:01 ص
أحمد عادل شعبان
كتب الكابتن محسن صالح
تصريحات غريبة عن بيتسو موسيماني
- المدير الفني - للأهلي.
وأخطأ صالح في اسم موسيماني
وخلط بينه وبين برونو ميتسو مدرب السنغال الأسبق .
وقال في تغريدة: في ٢٠٢١/٢/٤ كتبت.
(موسيماني
عايز يعيد انجاز جوزيه تاني)
وتساءلت هل يفعلها بالفريق الحالي.
بالشناوي وبنون ومعلول وديانج وقفشه وصلاح وشريف النجم الصاعد للعلالي
ام ان السد والصخره والزئبقي والكابيتانو والساحر وذو الرأس الذهبيه والمتعب جاءوا من كوكب تاني.
وأضاف: فعلها (ميتسو) ولسه عنده اماني.