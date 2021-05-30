إنبي يفسح الطريق لـ الأهلي ليحصل على توقيع اللاعب الذي يريده موسيماني

الأحد، 30-05-2021
08:31 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر بنادي إنبي أن النادي الأهلي لن يفعل بند شراء كريم فؤاد
- المعار من نادي النجوم - مقابل 15 مليون جنيه.
وقال المصدر إن إنبي ليس من الأندية التي تدفع مبلغ 15 جنيه في ظهير أيمن أو أي لاعب آخر.
وأضاف: نسمع أن الأهلي يريد اللاعب لكن لم يتحدث الأهلي معنا بشكل رسمي كي نشتري اللاعب ثم نبيعه له مرة أخرى.
وتابع: كريم فؤاد
معنا لنهاية الموسم وإذا انتقل لأي نادي آخر سنبارك له.
ويخطط الأهلي للحصول على خدمات كريم فؤاد
حيث يلعب في أكثر من مركز منها الظهير الأيمن والأيسر وهي الأماكن التي يعني فيها الأحمر بشدة حال تعرض محمد هاني أو معلول لإصابة .
وأعطى موسيماني
ولجنة التخطيط بالأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب.