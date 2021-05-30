الأحد 30 مايو 2021
توقيت مصر 11:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عائض القرني يكشف سبب تغير خطابه: اكتشفت سماحة الإسلام

تفاصيل مصرع رئيس مخابرات دولة أجنبية في منتجع دهب

وزارة الصحة تكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز

إجراءات جديدة من المالية لدخول البضائع من الخارج

المتحف القومي يستقبل وفود من " الأونكا" و " الفرنكوفونية"

بشري سارة للمدخنين".. أطعمة تخلصك من " النيكوتين " نهائيا

لهذا السبب.. رئيس وزراء بريطانيا يتزوج في السر

الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة و المدينة المنورة من طقس اليوم

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فيديوهات مخلة لزوجة رجل أعمال شهير.. القصة الكاملة

ADS
 

إنبي يفسح الطريق لـ الأهلي ليحصل على توقيع اللاعب الذي يريده موسيماني

موسيماني
إنبي يفسح الطريق لـ الأهلي ليحصل على توقيع اللاعب الذي يريده موسيماني
Native
الأحد، 30-05-2021 08:31 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر بنادي إنبي أن النادي الأهلي لن يفعل بند شراء كريم فؤاد - المعار من نادي النجوم - مقابل 15 مليون جنيه.

وقال المصدر إن إنبي ليس من الأندية التي تدفع مبلغ 15 جنيه في ظهير أيمن أو أي لاعب آخر.

وأضاف: نسمع أن الأهلي يريد اللاعب لكن لم يتحدث الأهلي معنا بشكل رسمي كي نشتري اللاعب ثم نبيعه له مرة أخرى.

وتابع: كريم فؤاد معنا لنهاية الموسم وإذا انتقل لأي نادي آخر سنبارك له.

ويخطط الأهلي للحصول على خدمات كريم فؤاد حيث يلعب في أكثر من مركز منها الظهير الأيمن والأيسر وهي الأماكن التي يعني فيها الأحمر بشدة حال تعرض محمد هاني أو معلول لإصابة .

وأعطى موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب.
 

إقرأ ايضا

محمد صلاح

رغم فوز تشيلسي بدوري الأبطال .. مفاجأة سارة لـ محمد صلاح و ليفربول

فرجاني ساسي

رسالة تحذير أخيرة من الزمالك لـ فرجاني ساسي: لو رايح سكة تانية أنت حر

أبو تريكة

أبو تريكة: عمري ما احتفظت بهذا الشيء داخل الأهلي رغم تفاخر البعض به

أخبار متعلقة

فريق الأهلي

موسيماني لنجم الأهلي: أنا بوجه ليك آخر إنذار وبعدها هتخرج من حساباتي تماما

موسيماني

الأهلي يقرر الاستغناء عن هذا اللاعب: موسيماني بلغنا إنه مش عايزه

موسيماني والخطيب

الخطيب يقرر رحيل موسيماني عن تدريب الأهلي: اللعيبة مش طايقاه

موسيماني

موسيماني يحذر 4 لاعبين: لو حصل هذا الأمر في مباراة الزمالك هقعدكم احتياطي بقية فترتي

فريق الأهلي

نجم الأهلي يجلس مع عبد الحفيظ: أنا خرجت من حسابات موسيماني وهرحل نهاية الموسم

موسيماني

موسيماني يرحب برحيل أغلى لاعب في الأهلي: مستواه وحش .. شوفوا له عرض في أي حتة