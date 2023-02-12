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سبب وفاة يوسف السالم لاعب نادي الهلال السعودي

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يوسف السالم
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الأحد، 12-02-2023 12:56 م

 

 

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إثر إعلان وفاة يوسف السالم، نجم فريق الهلال السعودي السابق، اليوم، الأحد، عن عمر يناهز 37 عاما.

وتوفى يوسف السالم بعد معاناة مع المرض داخل احد المستشفيات بالمملكة، لكن لم يُعلن عن نوع المرض الذي كان يعاني منه.

 

ولعب يوسف السالم لأندية القادسية والشباب والاتفاق والهلال والجبيل والثقبة، ومثل منتخب السعودية في 5 مبارات دولية سجل خلالها 3 أهداف بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجبيل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي و المواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته".

 

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