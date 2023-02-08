الأربعاء 08 فبراير 2023
توقيت مصر 13:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يرتفع ببطء.. سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

محاكمة فنانة شهيرة بتهمة سبّ ابنة مرتضى منصور

الوليد بن طلال يعلن عن هدية ضخمة لكل لاعب بنادي الهلال

وفد أمني قطري رفيع المستوى يلتقي وزير الداخلية ويزور سجن وادي النطرون (صور)

لنشر فيديوهات مخلة.. حكم بسجن مشهورة على مواقع التواصل وصديقها

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 7108 قتيلًا و 41 ألف مصاب

سواريش: الأهلي يمتلك 3 لاعبين يمكنهم اللعب في أفضل أندية أوروبا بسهولة

انقطاع المياه عن محافظة بورسعيد بالكامل

والسبب صادم.. الكشف عن قاتل المعلمة السعودية وفاء الغامدي التي هزت المملكة

شاهد خبير فلك يتوقع زلزال تركيا قبل شهرين.. ماذا قال؟

ADS
 

بعد تأهلهم لنهائي كأس العالم للأندية

الوليد بن طلال يعلن عن هدية ضخمة لكل لاعب بنادي الهلال

210137
الوليد بن طلال
Native
Teads
الأربعاء، 08-02-2023 01:03 م

 

 

أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن تقديم مليون ريال سعودي لكل لاعب من لاعبي الهلال بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

 

وتأهل الهلال إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تخطيه عقبة فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بفوزه عليه بنتيجة 3-2.

وكتب الوليد بن طلال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل كأس العالم للأندية أو الثاني عالميا، وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب".

 

وأضاف الأمير السعودي: "وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".

 

إقرأ ايضا

A-AW7048-62232834af2fc

سواريش: الأهلي يمتلك 3 لاعبين يمكنهم اللعب في أفضل أندية أوروبا بسهولة

2016_8_17_1_0_52_946

تعليق مفاجئ من مارتن يول على مواجهة الأهلي ريال مدريد

112011

حسام غالي يكشف مفاجاة لأول مرة عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني وعلاقة محمد هاني

أخبار متعلقة

20230102110233233

اللجنة الطبية الخاصة بالبطولة تصدم حسين الشحات بعد مباراة أوكلاند سيتي

1992124_0

تعليق مفاجئ من "ميدو" على فوز الأهلي بثلاثية

A-AW7048-62232834af2fc

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

189

سر استبعاد سافيو وشادي حسين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

تعديل-موعد-سفر-الأهلي-إلى-المغرب-تعرف-على-السبب

نزلها الآن.. تردد 9 قنوات ناقلة لمبارايات الأهلي في كأس العالم للأندية

IMG-20230127-WA0029-63d3c1ff64f0c

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 7 لاعبين من المشاركة في كأس العالم للأندية