الوليد بن طلال يعلن عن هدية ضخمة لكل لاعب بنادي الهلال





أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن تقديم مليون ريال سعودي لكل لاعب من لاعبي الهلال بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تخطيه عقبة فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بفوزه عليه بنتيجة 3-2.

وكتب الوليد بن طلال في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل كأس العالم للأندية أو الثاني عالميا، وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب".

وأضاف الأمير السعودي: "وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".