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فني ألوميتال أوسيم ينهي حياة شقيقته بداعي "الشرف"

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فني ألوميتال أوسيم ينهي حياة شقيقته بداعي "الشرف"

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الأحد، 04-05-2025 08:48 ص
أقدم فني ألوميتال على ارتكاب جريمة بشعة بحق شقيقته بعدما مزق جسدها  بـ"كتر"، حتى فارقت الحياة لشكه في سلوكها بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة.
تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن العثور على جثة سيدة 26 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح بالرقبة وطعنات متفرقة في القدم والرسغ.
كشفت التحريات الأولية عن أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها، 28 سنة، يعمل فني ألوميتال، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعداد الأكمنة اللازمة والقبض عليه، حيث أرشد عن أداة الجريمة المستخدمة.
أمام رجال المباحث، اعترف المتهم تفصيليا بجريمته، وأكد أنه نشبت بين شقيقته وزوجها خلافات دفعتها لترك منزل الزوجية، وانتقلت للإقامة بمنزل أحد أقارب العائلة، ما جعله يشك في سلوكها وقام بالتوجه إليها والتخلص منها، ثم طعنها في أنحاء متفرقة من الجسد ثم شوهه بـ"كتر".
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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