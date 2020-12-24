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زوجة نجم الأهلي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

محمد-فضل-محمود-كهربا
الأهلي
 
الخميس، 24-12-2020 01:39 م المصريون

أثارت زوجة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ونجم النادي الأهلي السابق، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها رفقة زوجها في صورة حديثة وقد تخلت  عن الحجاب.
ونشر محمد فضل الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زوجةه في منطقة صحراوية، ونالت الصورة إعجاب متابعيه، مشيدين بجمالها، فيما تسائل البعض عن سر تخليها عن الحجاب الذي ظهرت به معه في بداية مشواره الرياضي.
وكتب له أحمد حسام، ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، معلقا على الصورة "المقطم ؟".
ووجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة لجماهير الكرة المصرية وذلك بعد نهاية علاقته بالجبلاية، واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الاتحاد حتى يوم 31 يناير المقبل.

وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة.

وتابع "الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".


 

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