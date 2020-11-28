مدحت شلبي يهاجم مروان محسن وحسين الشحات

السبت، 28-11-2020
08:15 م
أحمد سالم
قال المعلق الرياضي مدحت شلبي
، إن النادي الأهلي في حاجة ملحة إلى لاعب قوي رأس حربة بدلا من مروان محسن
، مستنكرا الهدف الذي أضاعه حسين الشحات.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « أنا لو في الملعب ولابس صندل هدخل جون ومش هضيع الفرصة زي حسين الشحات»؛ لافتا أن مباريات البطولة تكتسب ولا تلعب.
ووصف شلبي، لاعب نادي الزمالك مصطفى محمد بأنه أفضل مهاجم في مصر والمستقبل ينتظره؛ لكن اللاعب ياسر ابراهمي قيد تحركاته ومنعه من الهجوم على مرمى الشناوي.
ووصف مدرب النادي الأهلي موسيماني أنه لديه خبرة جعلته ينجح في إيقاف خطورة نادي الزمالك.
وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.