كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

الإثنين، 07-06-2021
01:03 م
حدد الفرنسى باتريس كارتيرون
المدير الفنى للزمالك أربعة
لاعبين
يرغب فى ضم
هم لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .
واستغل كارتيرون
فترة التوقف الدولى ووضع يده على أكثر من
مركز بحاجة للتدعيم.
أول اللاعبين
الأربعة الذين يرغب كارتيرون
فى تواجد بصفوف
الزمالك
الموسم القادم مصطفى فتحى لاعب الفريق المعار لنادى سموحة ورزاق سيسيه لاعب
الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى والذى شدد المدير الفنى للزمالك على ضرورة عدم
تمديد إعارتهما لموسم جديد نظرا لحاجة الزمالك
الشديدة لجهودهما.
ووضع كارتيرون
عماد نبيل دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز ثالث
صفقة يرغب فى ضم
ها لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد فى ظل قناعات كارتيرون
بقدرات
اللاعب الفنية والبدنية فضلاً عن موافقة اللاعب وترحيبه بارتداء الفانلة البيضاء منذ
فترة طويلة.
وكان من المفترض انضم
ام دونجا لصفوف الزمالك
بداية من الموسم
الحالي لولا وجود بعض العراقيل التي حالت دون إتمام الصفقة.
ويأتى رابع الصفقات فى مركز رأس الحربة الذى يرغب المدرب الفرنسي تدعيمه بقوة وحدد كارتيرون لاعبين
للمفاضلة بينهما وفقاً للمتاح
منهما واللاعبان هما الكاميرونى ليندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودى والذى حدد ناديه
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين دولار للموافقة على رحيله والفلسطينى محمود وادى مهاجم بيراميدز والذى رغم
غيابه عن المشاركة مع الفريق السماوى بداعى الإصابة إلا أنه عاد ليتصدر قائمة المهاجمين
المرشحين للأنتقال لصفوف الفارس الأبيض فى الميركاتو الصيفى المقبل بخلاف إمكانية قيد وادى كلاعباً مصرياً فى قائمة
الزمالك
للموسم القادم دون التفريط فى مقعد ضم
ن قائمة الخماسى الأجنبى.
ويرى كارتيرون
أن وادى هو البديل المناسب لتعويض غياب مصطفى
محمد هداف الفريق السابق والذى خارج معاراً بنهاية الشراء النهائى لصفوف فريق جالاطا سراى التركى فى ظل إجادته
لألعاب الهواء وقدراته الفنية البدنية الجيدة وإمتلاكه خبرات اللعب فى الدورى الممتاز
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ويراهن المدير الفنى
للزمالك على العائد المادى المنتظر من وراء بيع مصطفى محمد والذى يصل لــ4 ملايين دولار
فى تمويل صفقاته الجديدة ،حيث يملك النادى التركى أولوية شراء اللاعب فى المرحلة المقبلة
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