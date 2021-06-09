ميدو: تركي آل الشيخ كان بيدفع جزء كبير من رواتب لاعبي الزمالك .. والنادي ميقدرش يدفع زيه

الأربعاء، 09-06-2021
07:53 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد حسام ميدو
- نجم الزمالك
الأسبق - أسباب معاناة ناديه ماليا في الفترة الأخيرة.
وقال في تصريحات لبرنامجه الماتش: الآن الوضع غير طبيعي في الزمالك
.. لماذا؟ لأن المستشار تركي آل الشيخ
كان يدفع جزء كبير من عقود ورواتب اللاعبين، ويجب على جماهير الزمالك
أن تعي ذلك، الميزانية لا يجب أن تتعدى بأي شكل مبلغ 220 مليون جنيه.
وأضاف: ميزانية فريق كرة القدم الأول بالزمالك
هي 365 مليون جنيه، وهو رقم كبير جدًا، فمثلًا ميزانية الأهلي للاعبين تتراوح بين 230 إلى 285 مليون جنيه، أي أن القلعة البيضاء في المركز الثاني بمصر
بعد بيراميدز.