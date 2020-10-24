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رونالدو حاضر في الكلاسيكو رغم رحيله عن ريال مدريد

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رونالدو حاضر في الكلاسيكو رغم رحيله عن ريال مدريد
 
السبت، 24-10-2020 06:38 م الطيب حسين

كشف الإعلامي الرياضي أيمن جادة، تأثير رحيل كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن فريقه السابق ريال مدريد، على مستوى الكلاسيكو.

"جادة" الإعلامي يقناة "بي إن سبورتس"، ذكر أن الكلاسيكو تأثر برحيل رونالدو.


وقال عبر "تويتر: "صحيح أن متعة الكلاسيكو قلّت برحيل رونالدو ، وصحيح أنه قلَّ أكثر بغياب الجمهور ، لكنه يظل الكلاسيكو .. مبروك لأنصار ريال مدريد ، حظ أوفر لبرشلونة ومحبيه".


وتمكن فريق ريال مدريد من هزيمة برشلونة في اللقاء الذي انتهى بينهما قبل قليل في الدوري الإسباني بـ3 أهداف لهدف.
 

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