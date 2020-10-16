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رونالدو
 
الجمعة، 16-10-2020 02:39 م محمد عبد الحارس
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة له على حمام السباحة أثناء فترة العزل التى يخضع لها للاعب بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا. وكتب "رونالدو" عبر انسجترام :"لا تدع ما لا يمكنك القيام به في طريق ما يمكنك فعله". وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا . وتحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وبرشلونة، المقرر لها يوم 28 أكتوبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
 

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