الجمعة، 16-10-2020
02:39 م
محمد عبد الحارس
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة له على حمام السباحة أثناء فترة العزل
التى يخضع لها للاعب بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا
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وكتب "رونالدو
" عبر انسجترام :"لا تدع ما لا يمكنك القيام به في طريق ما يمكنك فعله".
وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الثلاثاء الماضي، إصابة كريستيانو رونالدو
مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا
.
وتحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو
في مباراة يوفنتوس وبرشلونة، المقرر لها يوم 28 أكتوبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.