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رغم رحيله.. عقوبة قاسية على مصطفى محمد بسبب حسام البدري

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Native
الجمعة، 10-09-2021 03:25 م

أكد تقرير صحفي تركي، أن الجهاز الفني لـ منتخب مصر، لن يستدعي مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، لمواجهتي ليبيا، في شهر أكتوبر المقبل، في تصفيات كأس العالم 2022، بسبب واقعته الأخيرة، مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.
والتقطت الكاميرات مصطفى محمد وهو يبصق ويوجه السباب، أثناء توجهه  إلى غرف خلع الملابس، عقب انتهاء مباراة الجابون، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، وفسرها البعض بأنها رسالة للجهاز الفني بقيادة حسام البدري، بسبب عدم مشاركته أساسيًا في المباراة، ونزوله في أخر 10 دقائق والمنتخب متأخر بهدف ويلعب بـ10 لاعبين بعد طرد عمر جابر.
وذكرت صحيفة “ aksam” التركية، أنه لن يتم استدعاء مصطفى محمد، لمواجهتي ليبيا في شهر أكتوبر، بسبب واقعته الأخيرةـ،مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.
 

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