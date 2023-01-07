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مرتضى منصور: شطب عضوية من يظهر مع هؤلاء الإعلاميين ويهدد نجم الزمالك بمصير كهربا

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مرتضى منصور
Native
Teads
السبت، 07-01-2023 11:14 ص

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يمنح فرصة أخيرة لـ أحمد فتوح حتي الساعة 10 مساء، إذا جاء واعتذر فنحن نفتح له أيدينا أما إذا لم يأت فهو يسير علي طريقة كهربا.
وأضاف منصور أن أي شخص زملكاوي وعضو في النادي سيظهر مع محمد شبانة أو مهيب عبد الهادي أو أحمد شوبير ستشطب عضويته، وإذا لم يكن عضوا مثل رضا عبد العال فسوف نزيل اسمه من علي الحديقة.
ووجه منصور تحذيرا شديد اللهجة إلى كل من مدحت عبد الهادي وسامي الشيشيني، وأن من سيظهر مع هؤلاء الأشخاص سيكون خارج النادي.
وأكد منصور أن كل من أهان الشيخ الشعراوي لن يتركه عن طريق انتقاده إعلاميًا، حيث سيظهر في القناة غدًا ويرد عليهم بالمستندات والفيديوهات، والأمر الثاني من خلال رفع القضايا باسم أسرة الشيخ الشعراوي ضد هؤلاء الأشخاص.
واختتم تصريحاته بمطالبة والد عبد الله جمعة بأن يفخر بنجله لأنه لاعب راجل وشجاع وكل الشباب معرضين للخطأ.
 

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