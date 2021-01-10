رسميا.. سموحة يطلب التعاقد مع ثنائي الأهليِ

الأحد، 10-01-2021
01:03 م
أمير سعد
قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة
، إن احمد سامى مدرب الفريق طلب التعاقد مع أحمد ياسر ريان وصلاح محسن ثنائي الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وأضاف خلال تصريحات إذاعية: "طلبنا من الأهلي ضم أحمد ياسر ريان وصلاح محسن"، مضيفًا "اتفقنا مع إدارة الأهلي حال موافقة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على خروج أحمد ياسر ريان وصلاح محسن سنتعاقد معهما".
وواصل: "أنتظر ردًا من الأهلي اليوم الأحد بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من الإمارات"
واستمر: "كانت لدينا رغبة سابقة في ضم أحمد ياسر ريان بعد رحيله عن الأهلي في المرة الأولى ، لكن النادي فضل انتقاله إلى الجونة بفضل العلاقات بين الناديين".