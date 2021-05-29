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رسميا تشيلسي بطلًا لأبطال أوروبا بعد الفوز علي السيتي 0/1

مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا
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السبت، 29-05-2021 08:18 م المصريون
نهاية المباراة.... رسميا تشيلسي بطلا لدوري ابطال اوروبا بعد الفوز علي السيتي. 1/0

شاهد المباراة من هنا:



ومن هنا: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=281639460337651&ref=search
 

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