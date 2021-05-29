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رسميا تشيلسي بطلًا لأبطال أوروبا بعد الفوز علي السيتي 0/1
مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا
Native
السبت، 29-05-2021
08:18 م
المصريون
نهاية ال
مباراة
.... رسميا
تشيلسي
بطلا لدوري ابطال اوروبا بعد الفوز علي السيتي. 1/0
شاهد ال
مباراة
من هنا:
ومن هنا:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=281639460337651&ref=search
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بث مباشر
مانشستر سيتي
تشيلسي
مباراة
نهائي دوري أبطال أوروبا
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