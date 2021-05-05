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تشيلسي يسقط ريال مدريد ويقصيه من دوري أبطال أوروبا

ريال-مدريد-وتشيلسي
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الأربعاء، 05-05-2021 08:01 م
تمكن فريق شيلسي الانجليزي من اسقاط ريال مدريد ويقصيه خارج دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الجاري 2020-2021.

تقدم تشيلسي بهدفين نظيفين على ملعب الريال فى العاصمة الاسبانية.

 

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