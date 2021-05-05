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تشيلسي يسقط ريال مدريد ويقصيه من دوري أبطال أوروبا
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Native
الأربعاء، 05-05-2021
08:01 م
تمكن فريق شيلسي الانجليزي من اسقاط
ريال مدريد
ويقصيه خارج
دوري أبطال أوروبا
لنسخة الموسم الجاري 2020-2021.
تقدم
تشيلسي
بهدفين نظيفين على ملعب الريال فى العاصمة الاسبانية.
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بث مباشر
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
تشيلسي
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