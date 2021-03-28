رد ناري من النني على حسام البدري: أنت حطيتني في موقف محرج جدا

الأحد، 28-03-2021
07:27 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "جمهور التالتة" - تفاصيل مكالمة أجراها مع محمد النني
نجم أرسنال.
وقال فايق: النني أخبرني أنه لم يتمرد نهائيا ويحترم وجهة نظر الجهاز الفني وأنه لم يمتنع عن إجراء الإحماء.
وأضاف: النني كان في المران وتوجه له أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بين الشوطين وطلب منه الانضمام لغرفة خلع الملابس لمقابلة الكابتن حسام البدري.
وتابع: النني قال لي إن البدري تحدث معه وأخبره أنه هو والسولية أنه لن يعتمد عليهما بشكل أساسي ولم يتسبب هذا الأمر في مشكلة .
واستدرك: النني قال لي أنه لم يعترض على وجهة نظر الجهاز الفني لكنه حزن بشدة بعد نزول السولية ثم عمر جابر وعدم الاستعانة به ، قائلا: كابتن حسام البدري وضعني في موقف محرج.