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رد ناري من النني على حسام البدري: أنت حطيتني في موقف محرج جدا

النني
رد ناري من النني على حسام البدري: أنت حطيتني في موقف محرج جدا
 
الأحد، 28-03-2021 07:27 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي إبراهيم فايق - مقدم برنامج "جمهور التالتة" - تفاصيل مكالمة أجراها مع محمد النني نجم أرسنال.

وقال فايق: النني أخبرني أنه لم يتمرد نهائيا ويحترم وجهة نظر الجهاز الفني وأنه لم يمتنع عن إجراء الإحماء.

وأضاف: النني كان في المران وتوجه له أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بين الشوطين وطلب منه الانضمام لغرفة خلع الملابس لمقابلة الكابتن حسام البدري.

وتابع: النني قال لي إن البدري تحدث معه وأخبره أنه هو والسولية أنه لن يعتمد عليهما بشكل أساسي ولم يتسبب هذا الأمر في مشكلة .

واستدرك: النني قال لي أنه لم يعترض على وجهة نظر الجهاز الفني لكنه حزن بشدة بعد نزول السولية ثم عمر جابر وعدم الاستعانة به ، قائلا: كابتن حسام البدري وضعني في موقف محرج.
 

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