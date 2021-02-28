أزمة ضخمة في الزمالك بسبب شيكابالا .. واجتماع طاريء لمجلس الإدارة بسببها

الأحد، 28-02-2021
07:31 ص
أحمد عادل شعبان
عقد مجلس إدارة نادي الزمالك
اجتماعا من أجل مناقشة مطالبة نادي سبورتنج لشبونة لنادي الزمالك
ما قيمته 800 ألف دولار قيمة انتقال شيكابالا
للأبيض.
وقال مصدر داخل النادي إن الفيفا بعث برسالة إلى الزمالك
مفادها أن يدفع المبلغ المطلوب في مدى زمني لا يتعدى 25 مارس المقبل وإلا سيخصم منه 6 نقاط وسوف يلغى له القيد في الفترة التالية.
وأكد المصدر أن المجلس السابق خصم قيمة عودة شيكابالا
من عقده ورغم ذلك لم يسددها للنادي البرتغالي مما يفتح باب التساؤلات.
ويسعى مجلس الزمالك
لتقسيط المبلغ وتقليله وبخاصة أن الأبيض يمر هذه الفترة بأزمات مالية.