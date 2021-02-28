الأحد 28 فبراير 2021
توقيت مصر 22:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة من القضاء

قطر تصدر بيان رسميًا بشأن «الاعتداء» على السعودية

تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان

الحكومة تؤجل تسجيل الشقق في الشهر العقاري ومقترح بـ1.5%

بث مباشر.. مباراة الاهلى وطلائع الجيش في الدورى

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان متأثراً بإصابته بـ "كورونا"

ديك يقتل صاحبه بطريقة غريبة

جراحة جديدة.. آخر تطورات حالة حورية فرغلي

سريلانكا تستجيب لرابطة العالم الإسلامي وتوقف حرق جثث المسلمين

خصم 30% من رواتب الموظفين لصالح «ميزة».. الحكومة توضح

ADS
 

أزمة ضخمة في الزمالك بسبب شيكابالا .. واجتماع طاريء لمجلس الإدارة بسببها

47080-شيكابالا-يسجل-هدف-التعادل-للزمالك-أمام-الأهلى--(1)
أزمة ضخمة في الزمالك بسبب شيكابالا .. واجتماع طاريء لمجلس الإدارة بسببها
 
الأحد، 28-02-2021 07:31 ص أحمد عادل شعبان
عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا من أجل مناقشة مطالبة نادي سبورتنج لشبونة لنادي الزمالك ما قيمته 800 ألف دولار قيمة انتقال شيكابالا للأبيض.

وقال مصدر داخل النادي إن الفيفا بعث برسالة إلى الزمالك مفادها أن يدفع المبلغ المطلوب في مدى زمني لا يتعدى 25 مارس المقبل وإلا سيخصم منه 6 نقاط وسوف يلغى له القيد في الفترة التالية.

وأكد المصدر أن المجلس السابق خصم قيمة عودة شيكابالا من عقده ورغم ذلك لم يسددها للنادي البرتغالي مما يفتح باب التساؤلات.

ويسعى مجلس الزمالك لتقسيط المبلغ وتقليله وبخاصة أن الأبيض يمر هذه الفترة بأزمات مالية.
 

إقرأ ايضا

الأهلى وطلائع الجيش

بث مباشر.. مباراة الأهلى وطلائع الجيش في الدورى

12330008911516989443

حسام البدري يرفض ضم عبدالله السعيد للمنتخب ويضع هذا الشرط

فريق الأهلي

تعرف علي ميعاد مباراة الأهلي و طلائع الجيش .. والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة

فرجاني ساسي

الزمالك: عندما فحصنا عقد فرجاني ساسي تفاجأنا بهذه الصدمة

هيثم فاروق

هيثم فاروق: الزمالك خسر نقطتين أمام مولودية الجزائر بسبب هذا اللاعب

أبو جبل

شاهد .. لقطة مثيرة للجدل لـ أبو جبل حارس الزمالك في مباراة مولودية الجزائر

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف عما كان سيفعله الزمالك لو لعب ضد بايرن ميونخ بدلا من الأهلي

فريق الزمالك

قرار ناري من الزمالك ضد نجمه بسبب إشادته بلاعب الأهلي

فريق الزمالك

مدرب الزمالك يعتدي بالضرب على لاعب الفريق لهذا السبب