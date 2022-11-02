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رد مفاجئ من إمام عاشور على الهجوم عليه واستبعاده.. ومتابعون: «يا واد يا مؤمن!»

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إمام عاشور
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الأربعاء، 02-11-2022 01:11 م

فاجأ إمام عاشور لاعب الزمالك،  الجميع بالرد في أول تلعيق له على الهجوم الذي تعرّض له في الساعات الماضية بعد خروجه من قائمة الزمالك وخاصة قصة شعره وصبغه باللون الأبيض، لمواجهة إنبي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكتب إمام عاشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “إننا نقوى بالله، ونتعافى بالله، ونطمئن بالله.. نحن لا قوة لنا إلا بالله”.
فيما واصل البعض هجومه عليه وسخريته من قصة شعره الغريبة، وعلق البعض بالقول ": يا واد يا مؤمن".

وتلقى إمام عاشور هجومًا شديدًا بسبب تغيير لون شعره وعمل نيولوك جديد، باللون الأبيض مما أثار الجدل.

كما تلقى هجومًا شديدًا من جانب نجوم الكرة المصرية السابقين، لأسباب فنية وتصرفاته داخل الملعب.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء، باستاد المقاولون العرب.
 

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