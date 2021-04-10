ردا على رحيل فتحي و رمضان صبحي .. الأهلي يوجه صفعة لـ بيراميدز ويخطف نجمه

ردا على رحيل فتحي و رمضان صبحي .. الأهلي يوجه صفعة لـ بيراميدز ويخطف نجمه

ربطت مصادر بين النادي الأهلي و المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ، مرجحة انتقال الأخير إلى الأحمر.



و وافق المهدي سليمان على الانتقال إلى النادي الأهلي بدءًا من الموسم المقبل ليتنافس مع محمد الشناوي و علي لطفي .



وتأتي هذه الصفقة في ظل دخول سليمان في أزمة مع بيراميدز بسبب مشاركة إكرامي أساسيا وابتعاده عن المشاركة فضلا عن رغبة الأهلي في الرد على صفقتي رمضان صبحي و أحمد فتحي.

