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ردا على رحيل فتحي و رمضان صبحي .. الأهلي يوجه صفعة لـ بيراميدز ويخطف نجمه
ردا على رحيل فتحي و رمضان صبحي .. الأهلي يوجه صفعة لـ بيراميدز ويخطف نجمه
السبت، 10-04-2021
08:20 ص
أحمد عادل شعبان
ربطت مصادر بين النادي الأهلي و المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ، مرجحة انتقال الأخير إلى الأحمر.
و وافق المهدي سليمان على الانتقال إلى النادي الأهلي بدءًا من الموسم المقبل ليتنافس مع محمد الشناوي و علي لطفي .
وتأتي هذه الصفقة في ظل دخول سليمان في أزمة مع بيراميدز بسبب مشاركة إكرامي أساسيا وابتعاده عن المشاركة فضلا عن رغبة الأهلي في الرد على صفقتي رمضان صبحي و أحمد فتحي.
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مصر
المصريون
احمد فتحى
رمضان صبحى
المهدى سليمان
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