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بعد أحمد فتحي .. بيراميدز يقرر الاستغناء عن عبدالله السعيد

عبدالله السعيد
بعد أحمد فتحي .. بيراميدز يقرر الاستغناء عن عبدالله السعيد
 
السبت، 03-04-2021 07:49 ص أحمد عادل شعبان
فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة أحمد فتحي مع بيراميدز.

وقال ياسين في برنامجه "نمبر ون": بيراميدز هو من سرب خبر الاستغناء عن أحمد فتحي "عشان يهدا شوية" .

وأضاف: نادي بيراميدز بيفكر إنه في نهاية الموسم يتخلص من اللاعبين الكبار أو يسوقهم في أندية تانية .. بتكلم هنا عن عبدالله السعيد ، غير فتحي طبعا.

وأردف: نادي بيراميدز عايز يتخلص من اللاعبين الكبار الذين تجاوزوا 32 سنة مثل علي جبر والأسماء الأخرى للنزول بمعدل الأعمار وسوف يتبع سياسة جديدة في التعاقدات.
 

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