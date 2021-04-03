بعد أحمد فتحي .. بيراميدز يقرر الاستغناء عن عبدالله السعيد

السبت، 03-04-2021
07:49 ص
أحمد عادل شعبان
فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة أحمد فتحي مع بيراميدز
.
وقال ياسين في برنامجه "نمبر ون": بيراميدز
هو من سرب خبر الاستغناء عن أحمد فتحي "عشان يهدا شوية" .
وأضاف: نادي بيراميدز
بيفكر إنه في نهاية الموسم يتخلص من اللاعبين الكبار أو يسوقهم في أندية تانية .. بتكلم هنا عن عبدالله السعيد
، غير فتحي طبعا.
وأردف: نادي بيراميدز
عايز يتخلص من اللاعبين الكبار الذين تجاوزوا 32 سنة مثل علي جبر والأسماء الأخرى للنزول بمعدل الأعمار وسوف يتبع سياسة جديدة في التعاقدات.