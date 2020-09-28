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رحيل رينيه فايلر عن تدريب النادي الأهلي

فايلر
فايلر
 
الإثنين، 28-09-2020 07:18 م أحمد سالم
تعقد إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عاجلًا صباح يوم الخميس المقبل، للإعلان عن رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم، بشكل نهائي.

وكان النادي الأهلي قد حدد يوم الخميس المقبل موعدًا للكشف عن موقف مدربه السويسري رينيه فايلر من البقاء أو الرحيل عن الفريق.

وسيشهد الاجتماع أيضًا الكشف عن اسم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، والذي سيكون أجنبيًا.

ويصل المدرب الجديد لفريق الأهلي القاهرة يوم الأربعاء، بعد أن تم التوصل معه لاتفاق مبدئي لقيادة الشياطين الحمر خلفًا لـ فايلر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.
 

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