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نجما الأهلي يطلبان الرحيل عن الفريق: بعد اللي بيعمله موسيماني مالناش مكان

فريق الأهلي
فريق الأهلي
 
الخميس، 25-03-2021 05:45 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن رغبة حسين الشحات وحمدي فتحي في الرحيل عن الأهلي.

وكلف حمدي فتحي وكيله بالبحث عن عرض خارجي للرحيل وبخاصة أنه لم يعد يلعب أساسيا بشكل كامل.

واضاف: الشحات يعاني من سوء التوفيق وبالتالي قررخ الرحيل.
 

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