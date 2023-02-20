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خطأ فادح لما يشاهده الحكم.. هل تُعاد مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

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الأهلي والهلال
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Teads
الإثنين، 20-02-2023 12:39 م

 

 

أثارت مباراة الأهلي والهلال السوداني الأخيرة، الجدل داخل الملعب وخارجه، حيث شهدت المباراة هدفا وحيدا والعديد من الأحداث، وسط تكهنات بإعادة المباراة.. فهل يحدث ذلك؟

 

وانتهت مباراة الأهلي والهلال السوداني، أول أمس السبت، ضمن مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأخير بهدف نظيف على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

 

سجل ماكابي ليليبو هدف الهلال الوحيد في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة بعد خطأ فادح من محمد الشناوي حارس الأهلي، ليصعد الهلال لوصافة ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط.

 

ضربة حرة مخالفة

جاء هدف المباراة الوحيد من ضربة حرة لصالح فريق الهلال، إلا أن لاعب الأزرق لم ينفذ الضربة الحرة من مكانها الصحيح، المكان الذي حدث فيه الفاول، الأمر الذي أثار الشكوك حول صحة الهدف.

 

كان لزاما على لاعب الهلال تنفيذ الضربة الحرة من مكانها الصحيح، إلا أن الحكم لم يلاحظ كما لم يعترض لاعبو الأهلي أو الجهاز وقتها.

 

وإذا اعترض لاعبي الأهلي وقتها، كان يمكن تعديل مكان تنفيذ الضربة قبل تسجيل الهدف، وفقا للحكم الدولي السابق رضا البلتاجي، الذي أكد أن العديد من الكرات يتم تنفيذها من غير مكانها في الكثير من المباريات.

 

بدوره أعرب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ومدرب الإسماعيلي الحالي، في تصريحات عبر برنامجه «الريمونتادا» عن اندهاشه من موقف لاعبي الأهلي، قائلا: «مستغرب لاعيبة الأهلي فين، ومحدش اتكلم مع الحكم ليه».

 

التحقيق في مباراة الأهلي والهلال

في سياق متصل، قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني بسبب ما شهده اللقاء من مشادات بين الفريقين.

 

وشهدت المباراة، مشادات قوية من قبل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وعدد من اللاعبين مع طبيب الهلال السوداني وعدد من اللاعبين أيضًا واستمرت هذه المشادات بعد نهاية المباراة وقرر الكاف فتح تحقيق في هذه الأحداث لعدم تكرارها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

 

وهاجم الشناوي طبيب الهلال السوداني بعدما لجأ الأخير إلى استخدام الازازة الخاصة برش البنج والتعدي بها على لاعبي الأهلي.

 

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