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خالد الغندور يهاجم «ميدو» ويذكّره بما فعله قبل سنوات: «عيب»

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الثلاثاء، 02-03-2021 01:22 م

فتح الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، النار على أحمد حسام ميدو المستشار الفني لنادي بيراميدز، ومقدم برنامج أوضة اللبس، مستنكرًا جمعه بين أكثر من منصب في اكثر من نادٍ ومهاجمة إعلاميين وضيوف في قناة الزمالك.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:"  ما ينفعش تكون عضو مجلس إدارة نادي ومستشار فني لنادي ثاني وإعلامي لكل الأندية وتهاجم ناديك كثير جدا".
وتابع الغندور:" أنت اخترت مستقبلك وأنت صغير دون علم ناديك وتيجي كمان تعلم كباتنك في قناة الزمالك اللي في الإعلام من سنين الصح ايه عيب".
كان أحمد حسام ميدو هاجم قناة الزمالك أمس، الاثنين، بسبب انتقادها العنيف للاعبين، عقب التعادل أمام وادي دجلة سلبيا، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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