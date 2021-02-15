مرتصى منصور يفجر مفاجأة عن 51 مليون جنيه تركي آل الشيخ

الإثنين، 15-02-2021
06:24 م
الطيب حسين
فجر مرتضى
منصور، رئيس نادي الزمالك
الموقوف مفاجأة بشأن حصوله على 51 مليون نيه من المستشار السعودي تركي آل الشيخ.
وأكدفي فيديو بثه على قناته الشخصية على "فيس بوك" نفيه أن يكون حصل على أي أموال طوال فترة رئاسته لنادي الزمالك
.
وقال "إنه لم يحصل على الـ51 مليون جنيه التي تساءل عنها القاضي الجليل".
وتابع "ردي عليه أن هذه الأموال التي تبرع بها المستشار تركي آل الشيخ ذهبت لتدعيم صفقات حمدي النقاز وفرجاني ساسي والتعاقد مع جروس، وكل هذه الأموال مثبتة في أوراق ومحاضر مجلس الإدارة الرسمية".
وقال "نادي الزمالك
ومجلس الإدارة محتل من اللجنة الثلاثية الحالية التي عينها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووجود اللجنة الثلاثية في الزمالك
باطل، وكل قراراتها باطلة وستسبب مشاكل بالجملة الفترة المقبلة، لأنه ليس من اختصاصها اتخاذ أي قرار أو تعاقدات أو اتفاقات أو أي قرارات مالية، وإنما مهمتها فقط تسيير الأعمال، لكنهم خالفوا كل ذلك وقاموا بفصل موظفين وتعيين موظفين محسوبين على ممدوح عباس".