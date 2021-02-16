الثلاثاء 16 فبراير 2021
توقيت مصر 15:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في الكويت بعد تصريحات الوزير

أحمد بلال يرد بلفظ خارج على الهواء بسبب مصطفى محمد

أغرب طلب لقاتل جارته وهي تؤدي صلاة الفجر

نانسي صلاح تثير الجدل بخطوبتها من طليق روبي

العناني يناقش إمكانية إدراج المتحف القومي ضمن برنامج " كايروباس "

شذى حسون تثير الجدل بظهورها بحجاب وزيّ يشبه ملابس الشيعة

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية: « احنا مبنضحكش عليكم»

الرئيس التونسي يهاجم التعديلات الوزارية الجديدة

بسبب ما فعله بزوجته..الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل عبدالرحمن الغشمري

كارثة جديدة تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية

ADS
 

أحمد بلال يرد بلفظ خارج على الهواء بسبب مصطفى محمد

15917031203029012
أحمد بلال
 
الثلاثاء، 16-02-2021 03:08 م

رد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، على الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا، بسبب انتقاده لـ مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي.
ورد أحمد بلال على الهجوم عليه بسبب مصطفى محمد بلفظ خارج، خلال مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت.
وأضاف أحمد بلال:" ارحمونا بقى،  أنا لا أكره مصطفى محمد، بل أفرح عندما يسجل مثل أي لاعب مصري، ولكن البعض صنع أزمة بدون داعٍ".
وأشار: "كل ما قلته أن مصطفى محمد يحتاج إلى تطوير نفسه خلال الفترة المقبلة".
وأكمل: "رونالدو البرازيلي الوحيد الذي يمكن اعتباره مهاجما متكاملا، ومع ذلك لم يكن يجيد الكرات الهوائية بالشكل الأمثل".
وتألق مصطفى محمد مع نادي جالاتا سراي التركي، حيث سجل في كل المباريات التي شارك فيها حتى الآن.
 

إقرأ ايضا

فريق الأهلي

عرض أوروبي ضخم لاثنين من لاعبي الأهلي بعد تألقهما في كأس العالم للأندية

ميدو

ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن مروان محسن: سر لا يعرفه الجميع وراء تراجع مستواه

ضياء السيد

ضياء السيد: مندهش من صمت إدارة الأهلي على ما يفعله هذا اللاعب

أخبار متعلقة

أبو تريكة

أبو تريكة يروي قصة محرجة عن نجم الأهلي: فعل هذا الشيء رغما عني وكانت عقوبته قاسية

مصطفى محمد

تعليق ناري من أحمد بلال على هدف مصطفى محمد الرابع مع جالاطا سراي

مصطفى محمد

أحمد بلال يكشف عن عقبة صعبة ستواجه مصطفى محمد في جالاطا سراي

سيدعبدالحفيظ ومدحت شلبي

مدحت شلبي يُحَرِّضُ على معاقبة سيد عبدالحفيظ

517

قرارات عنيفة..«موسيماني» يظهر العين الحمراء: لا مكان لهؤلاء في الفريق

shenawy-caf-ch-

مدحت شلبي يسخر من واقعة محمد الشناوي:« ذكرني بالمعلم حنفي»