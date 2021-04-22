خالد الغندور يشمت في محمد الشناوي ويُغضب جماهير الأهلي بتعليق «مُستفز»

الخميس، 22-04-2021
12:45 م
المصريون
استفز خالد الغندور
جماهير النادي الأهلي، عقب الهزيمة التي تلقاها المارد
الأحمر من منافسه سموحة
في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الاربعاء على
ملعب استاد السلام “الأهلي وي” ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وجاء تعليق "الغندور" فيه شماتة في حارس الأهلي محمد الشناوي
، بسبب الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في هزيمة الأهلي في آخر دقيقة في الوقت الإضافي بالشوط الثاني.
وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"
حسام حسن و القاضية ممكن" .
وشنت جماهير الأهلي هجومًا عليه، معتبرين أنه تعليق مستفز ومذكرين إياه بأن هذه الجملة عُرفت بهدف
محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا في الزمالك.
وعطل سموحة
الأهلي من الوصول للمركز الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت
المحتسب بدل من ضائع عن طريق هدف حسام حسن.
وطالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من لاعبي فريقه،بعدم الحديث إلى
وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية عقب الخسارة من سموحة
1-2 .