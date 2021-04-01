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إذا أخطأ مرة أخرى

زاهر: الأهلي سيعرض هذا اللاعب للبيع نهاية الموسم عقابا له .. وافتكروا كلامي

سيف زاهر
زاهر: الأهلي سيعرض هذا اللاعب للبيع نهاية الموسم عقابا له .. وافتكروا كلامي
 
الخميس، 01-04-2021 07:30 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عاد إلى التدريبات بعد قضاء فترة العقوبة.

وأضاف "زاهر" في برنامجه "ملعب أون تايم": نحن نحصل لكم على الأخبار من مصادرها وفي حالة عدم وجود مصدر نجتهد برأينا لكن هذه المرة أتحدث بعد سؤال عدة مصادر.

وأردف: كهربا لم يعد لديه أي مجال لخطأ آخر .. بمعنى أنه في حال أخطأ كهربا أي خطأ مهما كان بسيطا فوقتها سنرى خبرا بعنوان " الأهلي يعرض كهربا للبيع " نهاية الموسم.

وتابع: نحن لا نريد لكهربا الرحيل بل نريد أن يتألق مع الأهلي ويستعيد مستواه لكن ننصحه أن يتوقف عن المشاكل لأنه لم يعد هناك مجال.
 

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