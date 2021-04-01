زاهر: الأهلي سيعرض هذا اللاعب للبيع نهاية الموسم عقابا له .. وافتكروا كلامي

الخميس، 01-04-2021
07:30 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي سيف زاهر
أن محمود عبد المنعم كهربا
لاعب الأهلي عاد إلى التدريبات بعد قضاء فترة العقوبة.
وأضاف "زاهر" في برنامجه "ملعب أون تايم": نحن نحصل لكم على الأخبار من مصادرها وفي حالة عدم وجود مصدر نجتهد برأينا لكن هذه المرة أتحدث بعد سؤال عدة مصادر.
وأردف: كهربا
لم يعد لديه أي مجال لخطأ آخر .. بمعنى أنه في حال أخطأ كهربا
أي خطأ مهما كان بسيطا فوقتها سنرى خبرا بعنوان " الأهلي يعرض كهربا
للبيع " نهاية الموسم.
وتابع: نحن لا نريد لكهربا
الرحيل بل نريد أن يتألق مع الأهلي ويستعيد مستواه لكن ننصحه أن يتوقف عن المشاكل لأنه لم يعد هناك مجال.