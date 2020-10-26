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حسام عاشور ينضم لصفوف "زعيم الثغر" لمدة موسمين

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اشور
 
الإثنين، 26-10-2020 10:57 ص محمد عبد الحارس

أعلن محمد مصليحي رئيس نادى الإتحاد السكندرى انضمام  حسام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلي، لمدة موسمين اعتبارًا من الموسم القادم2020-2021، فى صفقة انتقال.
من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام للقلعة الخضراء، مشددًا  على أن الاتحاد لديه شعبية كبيرة ومجلس إدارة محترم وظهر ذلك في التفاوض". 
وقال "عاشور"  خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "نادي الاتحاد نادي كبير وعريق ولا يقل عن أندية مثل الأهلي والزمالك".
وأضاف "بدأت المفاوضات منذ ثلاثة أو أربعة أيام وتحدث معي إبراهيم حسن أن هناك اجتماع سيحدث بيننا اليوم الأحد".
وتابع عاشور "سأتدرب تحت قيادة حسام حسن وإبراهيم حسن وهما قيمة وقامة كبيرة ومن أمنياتي كانت التدرب تحت قيادتهم".
وأوضح "الفريق لديه مباراة أخيرة في الموسم في الدوري بعدها سأنضم إلى التدريبات".
 

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