مليار جنيه.. محمد صلاح على موعد مع عقد جديد بسعر خيالي

الأحد، 08-08-2021
08:30 م
يخطط مجلس إدارة نادي ليفربول
الإنجليزي، لتحصين النجم المصري
محمد صلاح
، بعرض جديد، في ظل أنباء اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد معه، خلال فترة
الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت تقارير إنجليزية خلال الساعات الماضية، أن ليفربول
يستهدف تجديد عقد محمد صلاح
براتب سنوي يقدر
بـ 50 مليون جنيه إسترليني “أي ما يعادل مليار جنيه مصري تقريبا".
وأوضحت التقارير، أن مايكل إدواردز المكلف في ليفربول
بتجديد
عقود اللاعبين يرغب في حسم أمر تجديد محمد صلاح
مع الفريق بشكل مبكر خوفا من تكرار
أزمة بول بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد.
في حال تجديد عقد محمد صلاح
مقابل 50 جنيه إسترليني سنويا،
سيصبح النجم المصري الأعلى راتبا في تاريخ الريدز، دون مناصفة مع أحد.
وينتهى عقد صلاح مع نادي ليفربول
في صيف 2023، ولم يتوصل
الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.