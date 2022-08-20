جماهير الزمالك تشتم هذا اللاعب خلال مباراة ناديهم مع فاركو

السبت، 20-08-2022
09:40 ص
شنت جماهير نادى الزمالك التي تواجدت في ملعب استاد الإسكندرية
في مباراة الزمالك وفاركو
، هجومًا على محمد صبحى حارس مرمى نادى فاركو
والمعار من الزمالك،
حيث وجهت له شتائم
وسباب.
جاء ذلك بعد أن تداولت أنباء عن عدم رغبة محمد صبحي
فى العودة
للزمالك مع انتهاء الإعارة، والرغبة فى اللعب للنادي الأهلي بعد أن يقوم فاركو
بتفعيل
بند الشراء.
بند الشراء هذا المقدر بقيمة 20 مليون جنية، يدفعهم فاركو
للزمالك، ويصبح اللعب ملكاً لهم بصورة رسميه، الا أن الامر متوقف على رغبة اللاعب أيضاً.
حيث قيل منذ ايام ان اللاعب لا يرغب فى العودة للزمالك، ولهذا
الجماهير البيضاء غاضبة منه وشنت هجوم عليه.