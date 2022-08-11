فضيحة على الهواء.. سباب وشتائم بين رضا عبدالعال وسمير كمونة

الخميس، 11-08-2022
01:12 م
واقعة مؤسفة شهدها
ستوديو برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "Ten"،
بسبب التراشق اللفظي بين رضا عبدالعال
نجم الكرة المصرية السابق وسمير كمونة
نجم
النادي الأهلي .
ووصل الأمر إلى تبادل
السباب
بين الطرفين ، بداية الواقعة عندما قام رضا عبد العال بوصف الثنائي محمود
أبو الدهب وسمير كمونة
نجمي النادي الأهلي السابقين بأنهم "أغبياء"،
أثناء حديثه عن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، التي أقيمت أمس على ستاد الجيش
ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.
وهو الأمر الذي لم
يتقبله سيمر كمونة وقام بالرد على عبدالعال ورفض استكمال الحلقة موجها إساءة إلى
عبد العال، قائلا "إذا كان رضا عبد العال يصفنا بالأغبياء، فهو مثلنا لأنه
يجلس معنا في برنامج واحد".
ووجه كمونة انتقادا
حادا إلى رضا عبدالعال
مؤكدا بأن هذه الواقعة ليست الأولى التي يقوم فيها عبد
العال بالخطأ في حقه وحق أبو الدهب، وأكمل موجها كلامه لعبد العال: إذا كنا بوجهين
فأنت ب 100 وجه.
وهو الأمر الذي دفع
مذيع الحلقة إسلام صادق، مقدم البرنامج
الخروج إلى فاصل من أجل وقف التراشق بين الطرفين والسيطرة على الموقف والذي كاد من
الممكن أن يتطور بشكل أكثر عنفا بين الطرفين .
وفور انتهاء الحلقة،
كشفت مصادر أنه تم الصلح بين رضا عبدالعال
وسمير كمونة
بتدخل من مسئولي القناة
وجلس الثنائي معا وتبادلا الاعتذار لبعضهما البعض .