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ملخص مباراة تونس أمام الدنمارك ( 0-0)

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تونس
Native
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الثلاثاء، 22-11-2022 03:25 م
أهدرت تونس فرصا خطيرة واكتفت بالتعادل دون أهداف مع الدنمارك بعد أداء حماسي بفضل الآلاف من جماهيرها الشغوفةفي أولى جولات المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم في قطراليوم الثلاثاء
واكتست مدرجات استاد المدينة التعليمية باللون الأحمر وأعلام تونس وبدا أن فريق المدرب جلال القادري يلعب على أرضه، لذا ضغطللهجوم في فترات طويلة بالمباراة أمام منافس رشحه كثيرون بأن يكون الحصان الأسود بالبطولة.
وألغي هدف لمهاجم تونس عصام الجبالي، المحترف في الدنمرك،بالشوط الأول للتسلل، بينما أهدر لاعب الوسط عيسى ليدوني انفرادا بالحارس كاسبر شمايكل بغرابة في مطلع الشوط الثاني.
ولم يواجه أيمن دحمان حارس تونس اختبارا صعبا قبل تسديدة كريستيان إريكسن القوية في الدقيقة 69 وحولها إلى ركلة ركنية ببراعة.
وغاب تأثير إريكسن، العائد للعب في بطولة كبرى لأول مرة منذإصابته بأزمة قلبية في بطولة أوروبا 2020، وسط رقابة دفاعية محكمة.
وفي وقت لاحق اليوم تلعب فرنسا حاملة اللقب مع أستراليا بنفس المجموعة.
 

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